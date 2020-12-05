Бернлі на власному полі не втримав перемогу над Евертоном в рамках 11-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Господарі вже на 3-й хвилині вийшли вперед завдяки голу Роббі Бреді. "Іриски" зуміли відігратися у компенсований час до першого тайму – гол змайстрували Рішарлісон та Калверт-Льюїн. У другому таймі цифри на табло не змінилися.

Евертон на виїзді розписав бойову нічию із Бернлі

Відзначимо, що Калверт-Льюїн забив уже 11-й гол у нинішньому сезоні АПЛ. 23-річний англієць одноосібно очолює список бомбардирів, випереджаючи на два влучних удари Сон Хин Міна, який іде другим. Причому Домінік жодного разу не відзначався з пенальті.

Після 11 турів Евертон посідає 8-му сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Англії, Бернлі залишився передостаннім.