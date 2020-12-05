Бернли на своем поле не удержал победу над Эвертоном в рамках 11-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Хозяева уже на 3-й минуте вышли вперед благодаря голу Робби Брэди. "Ириски" сумели отыграться в компенсированное время к первому тайму – гол смастерили Ришарлисон и Калверт-Льюин. Во втором тайме цифры на табло не изменились.

Евертон на виїзді розписав бойову нічию із Бернлі

Отметим, что Калверт-Льюин забил уже 11-й гол в нынешнем сезоне АПЛ. 23-летний англичанин единолично возглавляет список бомбардиров, опережая на два точных удара Сон Хын Мина, который идет вторым. Причем Доминик ни разу не отмечался с пенальти.

После 11 туров Эвертон занимает 8-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, Бернли остался предпоследним.