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Калітвінцев виключений із заявки Динамо на УПЛ

11:09 461 Читать на русском
Калітвінцев виключений із заявки Динамо на УПЛ
Владислав Калітвінцев / соцмережі

Півзахисник Динамо Владислав Калітвінцев виключений із заявки киян на УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала оновлену заявку Динамо на другу частину сезону. У списку відсутній півзахисник Владислав Калітвінцев.

Хацкевич чітко пояснив, чому Калітвінцев не зміг заграти в Динамо

Футболіст не зміг розкрити себе в київському клубі і виходив на поле лише в 1 офіційному матчі у поточному сезоні, а в січні покинув "біло-синіх" в статусі вільного агента.

Протягом кар'єри Калітвінцев встиг пограти за Слован Ліберец, Чорноморець та луганську Зорю.

Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир Шаран

Теги
Динамо Динамо Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев УПЛ
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