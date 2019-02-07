Калітвінцев виключений із заявки Динамо на УПЛ

Півзахисник Динамо Владислав Калітвінцев виключений із заявки киян на УПЛ.

УПЛ на своєму офіційному сайті опублікувала оновлену заявку Динамо на другу частину сезону. У списку відсутній півзахисник Владислав Калітвінцев.

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Футболіст не зміг розкрити себе в київському клубі і виходив на поле лише в 1 офіційному матчі у поточному сезоні, а в січні покинув "біло-синіх" в статусі вільного агента.

Протягом кар'єри Калітвінцев встиг пограти за Слован Ліберец, Чорноморець та луганську Зорю.

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