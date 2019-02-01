Хацкевич чітко пояснив, чому Калітвінцев не зміг заграти в Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів, чому екс-півзахисник киян Владислав Калітвінцев так і не зміг заграти в клубі.

"Владислава я пам'ятаю, коли ще працював в дублі Динамо. У нього багато хороших якостей: швидкість, ліва нога, останній пас. Якщо взяти статистику його виступів під час оренди в Зорі, він грав досить вдало, і стабільно.

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Але після кожного чергового повернення в Динамо, у нього виникали проблеми зі здоров'ям. Не можу сказати, чому так відбувалося, але хлопець такого ставлення долі не заслуговує. У цього футболіста є ті якості, за які можна зачепитися.

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Коли я прийшов в Динамо, я сказав президенту і йому, що хотілося б ще на рік продовжити з ним контракт і подивитися, як буде далі. Я в Калітвінцеві бачив того футболіста, який міг закрити позицію флангового півзахисника, з якою у нас були проблеми", – сказав Хацкевич в інтерв’ю Dynamo.kiev.ua.