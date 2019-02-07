Калитвинцев исключен из заявки Динамо на УПЛ

Полузащитник Динамо Владислав Калитвинцев исключен из заявки киевлян на УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала обновленную заявку Динамо на вторую часть сезона. В списке отсутствует полузащитник Владислав Калитвинцев.

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Футболист не смог раскрыть себя в киевском клубе и выходил на поле лишь в 1 официальном матче в текущем сезоне, а в январе покинул "бело-синих" в статусе свободного агента.

В течение карьеры Калитвинцев успел поиграть за Слован Либерец, Черноморец и луганскую Зарю.

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