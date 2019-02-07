Калитвинцев исключен из заявки Динамо на УПЛ

Сборная Украины — 12:15 0
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Сборная Украины потеряла 2 позиции в обновленном рейтинге ФИФА, чемпион Азии Катар резко поднялся
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Поиски пропавшего самолета с Эмилиано Салой – из воды достали одно тело, вскоре спасатели опубликуют отчетАнглия — 12:00 4259
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Из затонувшего самолета Салы достали неопознанное телоАнглия — 09:54 403
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Манчестер Сити победил Эвертон и возглавил АПЛ: ужас стандартов для "ирисок", Зинченко не светит шанс в чемпионатеАнглия — 00:47 719
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Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: капитан и защита разочаровывают, 3 игрока на плюс, 4 – в минусУкраина — 6 фев 1339
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