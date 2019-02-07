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Калитвинцев исключен из заявки Динамо на УПЛ

11:09 48 Читати українською
Калитвинцев исключен из заявки Динамо на УПЛ
Владислав Калитвинцев / соцсети

Полузащитник Динамо Владислав Калитвинцев исключен из заявки киевлян на УПЛ.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала обновленную заявку Динамо на вторую часть сезона. В списке отсутствует полузащитник Владислав Калитвинцев.

Хацкевич четко объяснил, почему Калитвинцев не смог заиграть в Динамо

Футболист не смог раскрыть себя в киевском клубе и выходил на поле лишь в 1 официальном матче в текущем сезоне, а в январе покинул "бело-синих" в статусе свободного агента.

В течение карьеры Калитвинцев успел поиграть за Слован Либерец, Черноморец и луганскую Зарю.

Яремчук, Бондаренко, Коломоєць та ще 6 гравців, яких розкрив Володимир Шаран

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Владислав Калитвинцев Владислав Калитвинцев УПЛ
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