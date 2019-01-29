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Калітвінцев полетів проходити медогляд у Вітессі, – ЗМІ

29 січня 23:31 558 Читать на русском
Калітвінцев полетів проходити медогляд у Вітессі, – ЗМІ
Владислав Калітвінцев / фото із соцмереж

Колишній півзахисник Динамо Владислав Калітвінцев може продовжити кар'єру в чемпіонаті Нідерландів.

Калітвінцев, який нещодавно розірвав контракт з Динамо, найближчим часом може стати гравцем Вітесса, повідомляє vitesseinside.com.

Калітвінцев підтвердив відхід з Динамо

За інформацією джерела, завтра українець пройде медобстеження в голландському клубі, після чого підпише контракт.

В нинішньому сезоні на рахунку півзахисника всього один матч за Динамо в УПЛ.

Після 19 турів чемпіонату Нідерландів Вітесс має у своєму активі 29 очок та посідає 5-е місце у турнірній таблиці.

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Теги
Трансфери Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев Динамо Динамо Вітесс Вітесс Нідерланди
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