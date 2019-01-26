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Калітвінцев підтвердив відхід з Динамо

14:33 225 Читать на русском
Калітвінцев підтвердив відхід з Динамо
Владислав Калітвінцев / ФК Динамо

Півзахисник Владислав Калітвінцев покинув Динамо та отримав статус вільного агента.

"Так, тепер я – вільний агент, це правда, ми досягли з Динамо такої домовленості, попри те, що мій контракт ще діяв. Тепер чекаю варіантів продовження своєї кар'єри. Але пропозицій від клубів поки немає.

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Останнім часом тренувався разом з молодіжною командою Динамо, але після того, як отримав статус вільного агента, підтримую форму вже самостійно. Сподіваюся, що визначеність з моєю новою командою настане найближчим часом", – сказав Калітвінцев для Dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялось, що у послугах Калітвінцева-молодшого зацікавлена Десна.

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Динамо Динамо Трансфери Владислав Калітвінцев Владислав Калітвінцев Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України
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