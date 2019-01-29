"У мого одноклубника дружина з Тернополя", – Лебеденко розповів, як проходить адаптація в Луго

Новоспечений захисник іспанського Луго Орест Лебеденко розповів, як влаштував побут після переходу в нову команду.

"Смалійчук (віце-президент Карпат. – прим. Футбол 24) не займався моїм працевлаштуванням і підключився лише на завершальному етапі. Швидше за все, в Луго відчували, що Василь Кравець змінить клубну прописку, тому шукали йому заміну і знову звернули увагу на український ринок.

Смалійчук: У Карпат щодо Лебеденка були більш вигідні пропозиції, ніж від Луго

Знаю, що мною цікавився один з клубів польської Екстракляси, проте конкретна пропозиція надійшла лише від Луго. Втім, може Смалійчук володів більш детальною інформацією.

Оскільки в Карпатах працювали іспанські фахівці, а серед легіонерів вистачало тих, хто володів іспанською, то спілкуючись з ними я запам'ятав найпоширеніші фрази. А вже безпосередньо в Луго виявилося, що у мого сусіда-одноклубника Тоні Мартінеса дружина – українка з Тернополя. Спільними зусиллями поповнюємо мій словниковий запас.

Мені ще потрібно підтягнути фізичні кондиції, тому 2 лютого проти Нумансії я точно не зіграю. А ось через тиждень в домашньому поєдинку з Сарагосою сподіваюся опинитися в заявці.

"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував Лебеденка

Знаєте, коли ми прогулювалися з Кравцем по Луго, то у мене була можливість переконатися, якою популярністю Вася користується у місцевих жителів. Його впізнавали, дякували за хорошу гру, бажали успіхів у Леганесі. Хочеться сподіватися, що тепер і з моєю допомогою в Луго про Україну знатимуть ще більше. Тим більше, що у мене з клубом довгостроковий контракт.

Приховувати не буду, я теж мрію потрапити в головну команду країни. Поки ж в моєму активі два матчі, зіграних за юніорську та молодіжну збірні України. Знаю, що недавно на тренерському містку молодіжної збірної відбулися зміни, тому буду намагатися своєю грою за Луго звернути на себе увагу нового керманича Руслана Ротаня та його помічників", – цитує Лебеденка Команда 1.