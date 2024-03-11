Раніше стало відомо, що Полісся має намір відправити у відставку Юрія Калітвінцева. "Вовки" не знають смаку перемог вже у 6 матчах поспіль в чемпіонаті.

Полісся вирішило негайно звільнити Калітвінцева, – ТаТоТаке

За інформацією Sport.ua, на його місце мають намір призначити Патріка ван Леувена. Наразі він є фаворитом на призначення головним тренером Полісся. Цю інформацію підтвердив і Ігор Бурбас, підкресливши, що ван Леувен є не єдиним кандидатом.

Нагадаємо, Калітвінцев очолив Полісся влітку 2021 року й виграв з командою Першу лігу. Загалом на чолі житомирян тренер провів 65 матчів, у яких здобув 38 перемог і зазнав 15 поразок.

Полісся на очах Шевченка програло Олександрії – вихованець Динамо забив переможний гол