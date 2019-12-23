Калініченко пригадав досвід роботи тренером у Металісті, який потерпав від жахливих фінансових проблем

Колишній хавбек збірної України Максим Калініченко поділився думками щодо своєї тренерської діяльності у харківському Металісті і житомирському Поліссі.

"Це досвід. У Металісті було приємно працювати: там дуже багато талановитої молоді. Але грошей не було взагалі, не платили. Задарма працювати незрозуміло за що – це важко. Але я був удома, і це трошки згладжувало.

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У Поліссі ми не зробили все, що могли, і на це є об'єктивні причини. Звичайна історія, коли слова тих, хто дають гроші, розходяться з ділом. Просто не знайшли спільну мову з керівниками, а коли ще й немає полів у прямому сенсі, то важко", – розповів Калініченко у інтерв'ю Sport24.

Нагадаємо, колишній гравець збірної України працював з молодіжним складом Металіста у 2015-2017 роках, а більшу частину сезону 2017/18 провів у тренерському штабі Полісся.

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