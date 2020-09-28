Хорватський нападник попросив "матрацників" надати йому статус вільного агента. Підписання Луїса Суареса та лояльність Дієго Кости дозволяють Атлетіко виконати прохання гравця, повідомляє AS.

Віда став ціллю Роми – Фонсека схвалив кандидатуру екс-динамівця

За інформацією видання, пріоритетом 32-річного хорвата є повернення в Рому, але й там він зможе розраховувати лише на роль резервіста. Цим намагається скористатися турецький Бешикташ, президент якого хоче зробити вболівальникам подарунок після сенсаційного вильоту з кваліфікації Ліги Європи.

Зазначається, що "орли" вже запропонували Калінічу контракт із зарплатою у 2,75 млн євро на рік, але екс-форвард Дніпра хоче отримувати 3 млн чистими. Своєю чергою Бешикташ зможе задовольнити ці вимоги, якщо зуміє продати колишнього захисника Динамо Домагоя Віду, на якого претендують англійські клуби.

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