Хорватский нападающий попросил "матрасников" предоставить ему статус свободного агента. Подписание Луиса Суареса и лояльность Диего Косты позволяют Атлетико выполнить просьбу игрока, сообщает AS.

Вида стал целью Ромы – Фонсека одобрил кандидатуру экс-динамовца

По информации издания, приоритетом 32-летнего хорвата является возвращение в Рому, но и там он сможет рассчитывать лишь на роль резервиста. Этим пытается воспользоваться турецкий Бешикташ, президент которого хочет сделать болельщикам подарок после сенсационного вылета из квалификации Лиги Европы.

Отмечается, что "орлы" уже предложили Калиничу контракт с зарплатой в 2,75 млн евро в год, но экс-форвард Днепра хочет получать 3 млн чистыми. В свою очередь Бешикташ сможет удовлетворить эти требования, если сумеет продать бывшего защитника Динамо Домагоя Виду, на которого претендуют английские клубы.

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