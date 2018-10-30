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Кальдерон: Звільнення Лопетегі з Реала – ще одна примха Переса

09:57 670 Читать на русском
Кальдерон: Звільнення Лопетегі з Реала – ще одна примха Переса
Рамон Кальдерон / Фото з соцмереж

Колишній президент Реала Рамон Кальдерон не згоден зі звільненням Хулена Лопетегі з посади головного тренера Реала.

"На жаль, але це ще одна примха Флорентіно Переса. Якщо Хулен Лопетегі був правильною людиною для команди в червні, то за чотири місяці він не може стати непридатним.

Реал офіційно звільнив Лопетегі та визначився з тимчасовою заміною

Він підписав з ним контракт за два дні до початку чемпіонату світу, нашкодив збірній Іспанії, а тепер звільнив. Вважаю, що звинувачувати треба не Лопетегі", – цитує Кальдерона FourFourTwo.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні поточного року і був звільнений 29 жовтня через невдалі виступи клубу. В нинішньому сезоні Ла Ліги мадридці знаходяться лише 9-й сходинці у турнірній таблиці.

Реал назвав причину звільнення Лопетегі

Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Флорентіно Перес Рамон Кальдерон
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