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Кальдерон: Увольнение Лопетеги из Реала – еще одна прихоть Переса

09:58 179 Читати українською
Кальдерон: Увольнение Лопетеги из Реала – еще одна прихоть Переса
Рамон Кальдерон / Фото из соцсетей

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон не согласен с увольнением Лопетеги с поста главного тренера Реала.

"Увы, но это еще одна прихоть Флорентино Переса. Если Лопетеги был правильным человеком для команды в июне, то за четыре месяца он не может прийти в негодность.

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Он подписал с ним контракт за два дня до начала чемпионата мира, навредил сборной Испании, а теперь уволил. Считаю, что обвинять надо не Лопетеги", – цитирует Кальдерона FourFourTwo.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен 29 октября из-за неудачных выступлений клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги мадридцы находятся только 9-й строчке в турнирной таблице.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Флорентино Перес Рамон Кальдерон
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