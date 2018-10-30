Кальдерон: Увольнение Лопетеги из Реала – еще одна прихоть Переса

Бывший президент Реала Рамон Кальдерон не согласен с увольнением Лопетеги с поста главного тренера Реала.

"Увы, но это еще одна прихоть Флорентино Переса. Если Лопетеги был правильным человеком для команды в июне, то за четыре месяца он не может прийти в негодность.

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Он подписал с ним контракт за два дня до начала чемпионата мира, навредил сборной Испании, а теперь уволил. Считаю, что обвинять надо не Лопетеги", – цитирует Кальдерона FourFourTwo.

Напомним, Лопетеги возглавил Реал в июне текущего года и был уволен 29 октября из-за неудачных выступлений клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги мадридцы находятся только 9-й строчке в турнирной таблице.

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