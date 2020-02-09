Кака присоромили у міні-футболі, але бразилець ефектно помстився

Екс-зірка Мілана та Реала Кака продемонстрував свою форму, зігравши в міні-футбол з вуличними командами.

Кака взяв участь у змаганнях з вуличного футболу в одному з районів Лондона, повідомляє ESPN.

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Спочатку бразильця розкішно обіграв один із суперників, красиво прокинувши м'яч поміж ніг. Кака похвалив гравця після того епізоду, обійнявши його, а після гри навіть подарував йому власні бутси. Трохи згодом легенда Мілана показав свій клас, хитнувши свого суперника та пробивши у дальню дев'ятку з лівої.

Додамо, що змагання проводились за підтримки промо-кампанії Adidas Predator.