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Кака пристыдили в мини-футболе, но бразилец эффектно отомстил

12:40 19 Читати українською
Кака пристыдили в мини-футболе, но бразилец эффектно отомстил
Кака сыграл с любителями в мини-футбол / соцсети

Экс-звезда Милана и Реала Кака продемонстрировал свою форму, сыграв в мини-футбол с уличными командами.

Кака принял участие в соревнованиях по уличному футболу в одном из районов Лондона, сообщает ESPN.

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Сначала бразильца роскошно обыграл один из соперников, красиво пробросив мяч между ног. Кака похвалил игрока после того эпизода, обняв его, а после игры даже подарил ему собственные бутсы. Чуть позже легенда Милана показал свой класс, шатнув своего соперника и пробив в дальнюю девятку с левой.

Добавим, что соревнования проводились при поддержке промо-кампании Adidas Predator.

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Мир Рикардо Кака Рикардо Кака Милан Милан Видеоновости Футбольные финты
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