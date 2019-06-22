Кафу стал послом ЧМ-2022

Легендарный защитник сборной Бразилии Кафу избран послом чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Специальная церемония состоялась в родном городе культового фулбэка Сан-Паулу в присутствии Хави и Самуэля Это'О, сообщает официальный сайт ЧМ-2022.

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"Для меня честь и привилегия стать частью команды, которая обеспечит проведение чемпионата мира в Катаре. Чемпионат мира сыграл ведущую роль в моей жизни. Вы знаете, я родился во время знаменитого матча Бразилия – Англия на чемпионате мира 1970 года. Можно сказать, что это определило мою судьбу – вся моя жизнь связана со спортом", – заявил Кафу.

К слову, знаменитый бразилец дважды становился чемпионом мира – в 1994-м и 2002-м. Мундиаль-2022 пройдёт в пяти городах Катара в ноябре-декабре 2022 года.