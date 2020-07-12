Кадірі танцем з непристойними жестами відсвяткував тріумф у Кубку України

Емоції від завоювання омріяного трофею кожен проявляє по-різному.

Ганський легіонер київського Динамо Абдул Мохаммед Кадірі дивним чином відсвяткував тріумф команди у Кубку України 2019/20.

Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України

24-річний півзахисник на відео, яке з'явилось у соцмережах, танцюючи робить руками специфічні непристойні жести.

Нагадаємо, у фіналі Кубка країни Динамо у серії післяматчевих пенальті перемогло полтавську Ворсклу з рахунком 8:7. Сам Кадірі не потрапив до основного складу киян і весь поєдинок провів у запасі.

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