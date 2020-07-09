Динамо виграло Кубок України після історичної серії пенальті проти Ворскли – команди провели по дев'ять ударів

В рамках фінального поєдинку Кубка України київське Динамо дотиснуло Ворсклу лише у серії пенальті (8:7).

Олексій Михайличенко після двох поспіль поразок зробив певні кадрові перестановки – в центрі оборони разом з Шабановим розташувався Сирота, в півзахисті стартували Цітаішвілі й де Пена, а на вістрі атаки перебував Вербіч. Юрій Максимов випустив в основу найсильніших.

Полтавці нервово почали поєдинок. Вже на 20-й секунді Альюн перед власним штрафним несподівано впав, дозволивши Буяльському вийти віч-на-віч з Різником – втім, Дмитро встиг випередити Віталія, забравши сферу. На 5-й хвилині Ворскла вже налякала Бущана – Кане класно прострілив на лінію воротарського, однак Кулач не дотягнувся до "крулого".

З кожним повним обертом секундної стрілки дії полтавців попереду ставали сміливішими, а на 11-й хвилині андердог несподівано відкрив рахунок. Все почалося з програного спрінту Сироти проти Кулача на фланзі та вибитої подачі Скляра на кутовий – його швидко розіграли, після чого Кане виконав навісну передачу на дальню стійку. Повз неї пролетіли Альюн і Сидорчук, а Степанюк, вирвавшись з-за спини Миколенка, розстріляв ворота з кількох метрів – 0:1!

Динамо за чотири хвилини огризнулося кутовим із ударом Сироти головою під поперечку, однак Різник виконав фантастичний сейв. Ворскла відповіла низкою сміливих контратак із залученням 4-5- футболістів по всій ширині поля, але команді не вистачало останнього пасу; єдиним моментом "зелено-білих" у цьому розміні став дальній постріл Скляра в руки Бущану на 20-й хвилині. Після цього кияни остаточно перехопили ініціативу й підвищили швидкість, загнавши суперника на його третину поля.

На 21-й хвилині пролунав перший дзвіночок: Де Пена завершив прорив по флангу ударом з-за меж штрафного в правий кут – повз ворота, але було близько! Другий задзвенів на 25-й, коли Вербіч замкнув простріл Миколенка на лінію воротарського. Різник якимось дивом парирував, але на 28-й хвилині врятувати вже не міг і він: Сидорчук прорвався правим флангом і виконав подачу на лівий край штрафного, Де Пена скинув її головою на Вербіча, а Беньямін поставив корпус і пробив з-під захисника в дальній верхній кут – 1:1! В наступні сім хвилин кияни могли і добити Ворсклу, але удар Вербіча головою пройшов вище воріт, а постріл Де Пени метрів з 19-ти в правий кут витягнув фантастичний Різник.

В ендшпілі першого тайму підопічним Юрія Максимова вдалося трішки збити тем "біло-синіх", але контргри у них не було. Динамо цим користалося, ледь не вирвавшись уперед в рахунку на 40-й хвилині, коли Вербіч потужно пробивав з дистанції під дальню стійку – Різник парирував. Тако він перехопив низку подач і кросів. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Другий тайм розпочався з несподіваного ривка Кане по флангу на лівий край штрафного з потужним ударом Кане повз дальній кут. Після цього ще Степанюк намагався пробити, та і загалом полтавці в першій половині 50-х хвилин виглядали активніше. Втім, гостроти це не додавало, за що на 56-й ледь не покарав дальнім пострілом Цітаішвілі – м'яч пролетів у сантиметрах від правої стійки!

Олексій Михайличенко одразу ж випустив замість Гіо Циганкова, а той на 61-й та 63-й хвилинах віддав дві проникних передачі Шепелєву. Після першої Володимир пробив вище воріт з близької дистанції (але там був офсайд), а після другої стався удар з рикошетом від Альюна – Різник парирував ногою!

На 64-й Динамо могло вийти вперед внаслідок м'якої подачі де Пени, але Вербіч і Циганков пролетіли повз неї. Ворскла огризнулася контрвипадом на 67-й х ударом Кулача вище воріт метрів з 18-ти, а на 70-й стався найбільш скандальний епізод – Кендзьора прострілив з правого краю штрафного, а Шепелєв замкнув точним ударом повз Різника. Гол? Ні! Катерина Монзуль скасувала взяття воріт через офсайд, хоча Володимир у ньому не перебував! При цьому епізод переглядав VAR. От вам і змова на користь Динамо.

В ендшпілі зустрічі нічого цікавішого, крім дальнього пострілу Де Пени та заблокованого Альюном удару Вербіча з кута воротарського, не сталося. Юрій Максимов намагався освіжити гру замінами, випустивши на поле Опанасенка та Луїзао, але чогось більшого за кілька контратак та кутових до самого кінця основного часу Ворскла створити не змогла – виключенням став Опанасенко, який на 90-й хвилині пробив з-за меж штрафного кудись в бік від воріт. Кияни претендували на пенальті на 89-й хвилині, але замість голу з "позначки" Буяльський отримав жовту за симуляцію. Зрештою, свисток Катерини Монзуль сповістив, що гра перейде в овертайми.

Перший додатковий тайм пройшов у рівній боротьбі й без змін у рахунку. Ворскла ніяк не поступалася в активності й навіть могла забити на 95-й хвилині внаслідок сумбурного вривання в штрафний із кількома заблокованими ударами. Динамо було дещо гострішим, але реально гольових моментів не виникало – можна згадати тільки зрізку подачі з кутового над Різником (бив Луїзао), але добити момент "біло-сині" не змогли. В другому екстра-таймі Динамо могло вирвати перемогу з навісу Кендзьори, який головою замкнув де Пена, однак Карлос пробив у зовнішній бік сітки. Після цього моменту ще й Степанюка довелося змінювати через пошкодження – таким чином, згорів слот для заміни Різника на Ісенка.

Зрештою, Ворскла перевела матч в серії пенальті. Вона почалася точними ударами Пуцліна, Вербіча, Циганкова, Луїзао та Кендзьори. Четверті удари провели Опананесенко та де Пена – 4:4. П'ятий від Ворскли пішов бути Альюн – на межі від поперечки, 5:4. Андрієвський пробив в ту ж дев'ятку – 5:5. Шості удари належали капітанам – 6:6. Сьомий від Ворскли завдав Пердута – точно! Шапаренко пішов відповідати – в той же кут, 7:7!

Восьмий удар полтавців належав Сапаю – Бущан потягнув! Миколенко пішов бити переможний – РІЗНИК ПАРИРУВАВ! Втім, наступний же постріл ворсклян пішов вище воріт – це Баєнко підвів. Шабанов пішов на свій удар і поклав м'яч у ліву дев'ятку, куди й летів Різник – 8:7! Динамо таки виграло Кубок України!