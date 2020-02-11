Кадірі – про комунікацію з футболістами Динамо: Коли починаю жартувати – всі хочуть мене вдарити

Ганський півзахисник київського Динамо Абдул Мохаммед Кадірі розповів про стосунки з партнерами по команді.

"Через мою неідеальну англійську хлопці часто сміються з того, що я говорю. Але я вважаю, що це добре. Адже ми, як одна сім’я, тому маємо спілкуватися, жартувати один з одним – саме тоді ми стаємо справжньою єдиною командою, де кожен один за одного.

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Думаю, це мій талант – всіх веселити. У кожній команді де я грав, я починаю жартувати з усіма. І всі хочуть мене вдарити. Не знаю, чому. Але всім весело, тому я не проти.

Ще один веселун у команді – Жора Бущан. Кожен день ми з ним жартуємо, іноді навіть жартома боксуємо. Я кажу йому, спробуй поцілити мені в носа – і він пробує. Тоді я йому кажу – все, Жора, досить. Та головне, що нам весело разом", – сказав Кадірі у коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, африканський хавбек приєднався до Динамо влітку минулого року, однак не зміг стати гравцем основи – всього чотири матчі і жодної результативної дії у першій половині сезону.

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