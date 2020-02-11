Кадири – о коммуникации с футболистами Динамо: Когда начинаю шутить – все хотят меня ударить

Ганский полузащитник киевского Динамо Абдул Мохаммед Кадири рассказал об отношениях с партнерами по команде.

"Из-за моего неидеального английского ребята часто смеются над тем, что я говорю. Но я считаю, что это хорошо. Ведь мы, как одна семья, поэтому должны общаться, шутить друг с другом – именно тогда мы становимся настоящей единой командой, где каждый друг за друга.

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Думаю, это мой талант – всех веселить. В каждой команде где я играл, я начинаю шутить со всеми. И все хотят меня ударить. Не знаю, почему. Но всем весело, поэтому я не против.

Еще один весельчак в команде – Жора Бущан. Каждый день мы с ним шутим, иногда даже в шутку боксируем. Я говорю ему, попробуй попасть мне в нос – и он пробует. Тогда я ему говорю – все, Жора, достаточно. Но главное, что нам весело вместе", – сказал Кадири в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, африканский хавбек присоединился к Динамо летом прошлого года, однако не смог стать игроком основы – всего четыре матча и ни одного результативного действия в первой половине сезона.

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