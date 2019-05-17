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"Повернення в Динамо або Бундесліга", – агент розповів про майбутнє Самбрано, який належить киянам

17 травня 10:32 3033 Читать на русском
"Повернення в Динамо або Бундесліга", – агент розповів про майбутнє Самбрано, який належить киянам
Карлос Самбрано / фото: ФК Базель

Агент захисника Карлоса Самбрано, чий контракт належить Динамо, розповів про варіанти продовження кар'єри перуанця.

"Я бачу кілька можливостей для його працевлаштування в Німеччині, де Карлос залишив про себе добру пам'ять. Мені дзвонять з клубів Європи. Це хороший знак", – сказав агент футболіста Еліо Касарето в коментарі extra.com.pe.

Самбрано, який належить Динамо, заявив про бажання залишитись у Базелі

Окрім того, за його словами, Самбрано також може повернутися в Динамо, яке потребує підсилення лінії захисту.

Нагадаємо, Карлос Самбрано належить київському Динамо, але виступає за Базель на правах оренди, яка розрахована до літа поточного року. У швейцарського клубу є право викупу гравця.

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Теги
Динамо Динамо Карлос Самбрано Карлос Самбрано
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