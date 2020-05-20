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Збірна України може зіграти в Полтаві та Ужгороді

09:55 1273 Читать на русском
Збірна України може зіграти в Полтаві та Ужгороді
стадіон Авангард / фото із відкритих джерел

Найближчим часом збірна України може збільшити кількість міст, які мали можливість прийняти матчі національної команди.

На виконкомі Української асоціації футболу буде розглядатися можливість проведення офіційних і товариських домашніх матчів національної команди України на восьми стадіонах, серед яких ужгородський Авангард і полтавський стадіон Ворскла імені Бутовського, стверджує Sport Arena.

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За інформацією джерела, стадіон Авангард (Ужгород), місце проведення першого матчу в історії української збірної в квітні 1992 року, разом зі стадіоном Ворскла імені Бутовського (Полтава) можуть прийняти товариські матчі збірної в період між 2020 і 2022 роками.

Інші стадіони, які розглядаються як можливі місця проведення домашніх матчів збірної України, зокрема, і на офіційному рівні, це НСК Олімпійський (Київ), ОСК Металіст (Харків), Арена Львів (Львів), Чорноморець (Одеса), Дніпро-Арена ( Дніпро) і Славутич-Арена (Запоріжжя).

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