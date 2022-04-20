Півзахисник Гента Роман Безус висловився щодо майбутнього. Його контракт з бельгійцями завершується вже цього літа.

"Мені поки складно про це говорити. Деякі варіанти вже розглядаю, але всі ці розмови мають поки що попередній характер.

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На них досить важко налаштуватися, бо голова постійно забита зовсім іншими думками, а серце розривається на шматки. З цим засинаєш і прокидаєшся", – цитує Безуса Команда 1.

Нагадаємо, Роман виступає за команду з Гента з 2019 року. У футболці "буйволів" він вже встиг награти 114 поєдинків (18 голів та стільки ж асистів), з яких 31 матч – цього сезону.

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