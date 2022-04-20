Півзахисник бельгійського Гента та збірної України Роман Безус поскаржився на впертих батьків, які не хочуть евакуюватися з рідної домівки.

"У нас, біля ратуші (в Генті, – прим.), вже більше місяця висить український прапор. Коли під’їжджаєш до центру міста, його видно з різних сторін. Мер Гента готує відкриття містечка для біженців, при місцевій церкві працює гуманітарний штаб. Люди надають житло, збирають кошти. Навіть маленькі дітки віддають на благодійність свої заощадження.

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Містом майже неможливо спокійно пройти. Тебе постійно зупиняють і запитують, чим допомогти, та бажають миру нашим землякам. Я не зустрічав жодного європейця, який не був би на боці України.

Батьків з Кременчука так і не вдалось забрати. Не раз розмовляв на цю тему і з ними, і з сестрою, але вони не хочуть нікуди їхати. Моляться і вірять, що все буде добре. Був момент, коли ситуація в моєму рідному місті загострилася, я збирався ще раз переконати батька, а він каже: "Сину, привезли бойлер. Передзвоню".

Батьки живуть за містом, у них постійно багато роботи. Був період, коли ситуація трохи заспокоїлася, і тато навіть відновив тренування з дітками. Професія тренера – це його стихія", – сказав Безус у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, напередодні Роман виграв з Гентом Кубок Бельгії – цей трофей став для українця першим після відходу з Динамо у 2015-му.

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