Полузащитник Гента Роман Безус высказался по поводу будущего. Его контракт с бельгийцами завершается уже этим летом.

"Мне пока сложно об этом говорить. Некоторые варианты уже рассматриваю, но все эти разговоры носят пока предварительный характер.

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На них довольно трудно настроиться, потому что голова постоянно забита совсем другими мыслями, а сердце разрывается в клочья. С этим засыпаешь и просыпаешься", – цитирует Безуса Команда .

Напомним, Роман выступает за команду из Гента с 2019 года. В футболке "буйволов" он уже успел наиграть 114 поединков (18 голов и столько же ассистов), из которых 31 матч – в этом сезоне.