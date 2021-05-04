Один із провідних виконавців Зорі Дмитро Іванісеня вже найближчим часом може покинути Україну.

Легія, яка нещодавна стала чемпіоном Польщі 15-й раз, контактувала з хавбеком луганців, інформує телеграм-канал Бий-біжи.

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Представники варшавського гранда та Іванісеня вже вели перемовини щодо переходу. Окрім "військових", на Дмитра полюють ще два закордонні клуби, імена яких не називаються. Раніше повідомлялось, що він має пропозиції з Туреччини та Іспанії.

Зауважимо, контракт 27-річного опорника зі Зорею завершується вже влітку. У нинішньому сезоні Дмитро Іванісеня провів 29 зустрічей у всіх турнірах, встиг відзначитись 7-ма голами та 3-ма результативними передачами.

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