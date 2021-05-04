Один из ведущих исполнителей Зари Дмитрий Иванисеня уже в ближайшее время может покинуть Украину.

Легия, которая недавно стала чемпионом Польши 15-й раз, контактировала с хавбеком луганчан, информирует телеграмм-канал Бий-біжи.

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Представители варшавского гранда и Иванисеня уже вели переговоры о переходе. Кроме "военных", на Дмитрия охотятся еще два зарубежных клуба, имена которых не называются. Ранее сообщалось, что он имеет предложения из Турции и Испании.

Заметим, контракт 27-летнего опорника с Зарей завершается уже летом. В нынешнем сезоне Дмитрий Иванисеня провел 29 встреч во всех турнирах, успел отметиться 7-ю голами и 3-мя результативными передачами.

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