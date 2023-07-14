Старт сезону2023/24 вже не за горами, а офіційного транслятора матчів ще досі немає.

Setanta Sports остаточно відмовилася від участі в тендері за трансляцію матчів УПЛ. Про це інформує телеграм-канал ТаТоТаке.

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Телекомпанія розглядала варіант пулу з 12 клубами, не враховуючи Рух, Динамо, Зорю та СК Дніпро-1. Однак цей варіант не влаштував три команди. За даними джерела, противниками виявилися Верес, Полісся та Колос. Setanta Sports провела перемовинами з ймовірними виробниками телеконтенту і отримала завищену суму у 10 тисяч за гру (середня сума одного матчу для УПЛ ТБ вираховувалася у межах 6 тисяч). Однак невідомо, в якій валюті вказана ціна.

Представники клубів провели засідання, але згоди дійти не вдалося. Ворскла, Металіст 1925, Олександрія, Рух, Чорноморець та Шахтар підтримують проєкт УПЛ ТБ. Динамо, СК Дніпро-1 та Зоря залишаться вірними медіагрупі 1+1 Медіа. Верес та Колос хочуть робити власний контент. Оболонь, Полісся, Кривбас, ЛНЗ та Минай – не визначилися.

Нова зустріч представників клубів очікується в понеділок, 17 липня.

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