Бізнесмену Массімо Челліно не вдалося втекти від італійського правосуддя.

Справа Челліно тягнеться вже півтора року. Лише напередодні прокурор таки зумів досягти, аби суд арештував статки 65-річного бізнесмена.

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За інформацією La Stampa, Верховний суд наказав накласти арешт на 59 млн євро активів компанії Eleonora Immobiliare, яка входить у британський трест, підконтрольний Челліно. Італійця звинувачують в несплаті податків та фінансових махінаціях.

Варто зауважити, що Eleonora Immobiliare фактично контролює компанію Brescia Calcio, через яку Массімо Челліно фінансує одноіменний футбольний клуб. Італійські ЗМІ стверджують, що загрози існуванню ФК Брешія поки немає.

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