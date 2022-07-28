Бизнесмену Массимо Челлину не удалось уйти от итальянского правосудия.

Дело Челлино тянется уже полтора года. Только накануне прокурор таки сумел добиться, чтобы суд арестовал состояние 65-летнего бизнесмена.

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По информации La Stampa, Верховный суд приказал наложить арест на 59 млн евро активов входящей в британский трест компании Eleonora Immobiliare, которая входит в британский трест, подконтрольный Челлино. Итальянца обвиняют в неуплате налогов и финансовых махинациях.

Следует заметить, что Eleonora Immobiliare фактически контролирует компанию Brescia Calcio, через которую Массимо Челлино финансирует одноименный футбольный клуб. Итальянские СМИ утверждают, что угрозы существованию ФК Брешия пока нет.

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