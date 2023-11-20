"Певною мірою добре, що збірну України в матчі з італійцями влаштовує лише перемога. Завдання зрозуміле, інших варіантів немає.

"Впевнений, що впораємося": лідер Шахтаря дав серйозну обіцянку на вирішальну дуель з Італією

Поєдинок Італії з Північною Македонією – хороша інформація для тренерського штабу Сергія Реброва. Тим паче, що збірна України не проводила матч на таких емоціях, як італійці, а саме емоції в найкоротші терміни відновити найскладніше. На цьому можна і спрацювати, "синьо-жовті" підходять до поєдинку свіжішими. А з огляду на нашу ситуацію, коли в країні війна, хлопці докладуть максимум зусиль, щоб подарувати позитивні емоції своїм землякам.

На чиєму боці психологічна перевага? Вважаю, що в цьому плані буде паритет. Для нашої команди важливо не перегоріти, як це було в першому очному поєдинку. Хочеться, щоб за підсумками цієї зустрічі позитивні емоції захлеснули всю країну – перемоги додають оптимізму в боротьбі за свободу і незалежність.

В Італії всі кажуть, що вони будуть перемагати. Такий настрій має бути у будь-якої команди, але всі ми знаємо, як італійці можуть грати, коли їм потрібно не програти. І якщо вони вибудують гру від оборони – то для нас це може бути непогано. Нашій збірній буде легше володіти м'ячем, ми можемо більше комбінувати, пробивати з дальніх дистанцій. Однак, в Італії зараз справді сильна збірна – симбіоз досвіду і молодості. Видно, що Лучано Спаллетті об'єднав націю після того, як у команди стався спад під час невиходу на ЧС-2022. Шкода, звісно, що матч відбудеться не в Україні, де глядацька підтримка була б на максимальному рівні, але хочеться вірити, що і в Леверкузені наші хлопці почуватимуться, як удома.

Додає оптимізму і те, що наші лідери нині перебувають у хорошій формі. Це чимось мені нагадує середину 2000-х, коли Андрій Шевченко виграв "Золотий м'яч". І коли він приїжджав із Мілана до збірної – там завжди був емоційний підйом, про що свідчить результат на ЧС-2006. Зараз же є ціла група виконавців, які виступають у сильних європейських клубах: Миколенко забиває за Евертон, Зінченко – за Арсенал, Довбик – серед найкращих бомбардирів іспанської Прімери, якому снаряди підносить Циганков. Трубін постійно в основі Бенфіки, а Забарний – у Борнмуті. Сподіваюся, що наші досвідчені футболісти знають, як діяти в такому інтенсивному матчі під великим тиском", – сказав Ковалець у коментарі РБ.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться сьогодні, 20 листопада, на Бай-арені у Леверкузені. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

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