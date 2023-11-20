"В определенной степени хорошо, что сборную Украины в матче с итальянцами устраивает только победа. Задача понятна, других вариантов нет.

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Поединок Италии с Северной Македонией – хорошая информация для тренерского штаба Сергея Реброва. Тем более, что сборная Украины не проводила матч на таких эмоциях, как итальянцы, а именно эмоции в кратчайшие сроки восстановить сложнее всего. На этом можно и сработать, "сине-желтые" подходят к поединку более свежими. А учитывая нашу ситуацию, когда в стране война, ребята приложат максимум усилий, чтобы подарить положительные эмоции своим землякам.

На чьей стороне психологическое преимущество? Считаю, что в этом плане будет паритет. Для нашей команды важно не перегореть, как это было в первом очном поединке. Хочется, чтобы по итогам этой встречи положительные эмоции захлестнули всю страну – победы добавляют оптимизма в борьбе за свободу и независимость.

В Италии все говорят, что они будут побеждать. Такой настрой должен быть у любой команды, но все мы знаем, как итальянцы могут играть, когда им нужно не проиграть. И если они выстроят игру от обороны – то для нас это может быть неплохо. Нашей сборной будет легче владеть мячом, мы можем больше комбинировать, пробивать с дальних дистанций. Однако, в Италии сейчас действительно сильная сборная – симбиоз опыта и молодости. Видно, что Лучано Спаллетти объединил нацию после того, как у команды случился спад во время невыхода на ЧМ-2022. Жаль, конечно, что матч состоится не в Украине, где зрительская поддержка была бы на максимальном уровне, но хочется верить, что и в Леверкузене наши ребята будут чувствовать себя, как дома.

Добавляет оптимизма и то, что наши лидеры сейчас находятся в хорошей форме. Это чем-то мне напоминает середину 2000-х, когда Андрей Шевченко выиграл "Золотой мяч". И когда он приезжал из Милана в сборную – там всегда был эмоциональный подъем, о чем свидетельствует результат на ЧМ-2006. Сейчас же есть целая группа исполнителей, которые выступают в сильных европейских клубах: Миколенко забивает за Эвертон, Зинченко – за Арсенал, Довбик – среди лучших бомбардиров испанской Примеры, которому снаряды подносит Цыганков. Трубин постоянно в основе Бенфики, а Забарный – в Борнмуте. Надеюсь, что наши опытные футболисты знают, как действовать в таком интенсивном матче под большим давлением", – сказал Ковалец в комментарии РБ.

Напомним, матч Украина – Италия состоится сегодня, 20 ноября, на Бай-арене в Леверкузене. Начало встречи в 21:45 по Киеву.

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