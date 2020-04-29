Італія теж роздумує над завершенням сезону – Серія А може взяти приклад з Франції та Нідерландів

Відновлення поєдинків чемпіонату Італії сезону 2019/20 виглядає все малоймовірнішим.

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора вважає, що Серія А, найвірогідніше, буде завершена. Останнє рішення уряду про відновлення колективних тренувань 18 травня, а не 4, як планувалося раніше, обурило італійські клуби.

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"Я давно казав, що відновлення тренувань зовсім не означає відновлення сезону. Наразі це виглядає все малоймовірніше. Якби я був президентом клубу, то думав би про те, як безпечно розпочати наступний сезон. Франція – не остання ліга, яка завершила чемпіонат. Це може спонукати Італію до такого ж рішення.

Цілком можливо, що незабаром президенти клубів попросять мене про завершення сезону", – цитує Спадафору Football Italia.

До слова, вже 2 чемпіонати Європи завершені достроково – відповідне рішення прийняли у Нідерландах та Франції. Близькі до такого невтішного вердикту і бельгійці. Нагадаємо, після 26-ти турів Серії А Ювентус випереджав Лаціо на 1 пункт.

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