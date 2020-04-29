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Италия тоже размышляет о завершении сезона – Серия А может последовать примеру Франции и Нидерландов

13:12 51 Читати українською
Италия тоже размышляет о завершении сезона – Серия А может последовать примеру Франции и Нидерландов
Криштиану Роналду завершит сезон? / ФК Ювентус

Возобновление поединков чемпионата Италии сезона 2019/20 выглядит все более маловероятным.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает, что Серия А, скорее всего, будет завершена. Последнее решение правительства о возобновлении коллективных тренировок 18 мая, а не 4, как планировалось ранее, возмутило итальянские клубы.

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"Я давно говорил, что возобновление тренировок вовсе не означает возобновление сезона. Сейчас это выглядит все маловероятнее. Если бы я был президентом клуба, то думал бы о том, как безопасно начать следующий сезон. Франция – не последняя лига, которая завершила чемпионат. Это может побудить Италию к такому же решению.

Вполне возможно, что вскоре президенты клубов попросят меня о завершении сезона", – цитирует Спадафору Football Italia.

К слову, уже 2 чемпионата Европы завершены досрочно – соответствующее решение приняли в Нидерландах и Франции. Близки к такому неутешительному вердикту и бельгийцы. Напомним, после 26-ти туров Серии А Ювентус опережал Лацио на 1 пункт.

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