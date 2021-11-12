Італія – Швейцарія: онлайн-трансляція матчу відбору до ЧС-2022
21:40 - Читать на русском
Збірна Італії в рамках кваліфікації до катарського Мундіалю приймає Швейцарію. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Сільван Відмер 11’
11’ Сільван Відмер
Матч 9-го туру відбору до ЧС-2022 Італія – Швейцарія розпочався о 21:45 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
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