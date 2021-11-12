Италия – Швейцария: онлайн-трансляция матча отбора к ЧМ-2022
21:40 - Читати українською
Сборная Италии в рамках квалификации к катарскому Мундиалю принимает Швейцарию. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Сильван Видмер 11’
11’ Сильван Видмер
Матч 9-го тура отбора в ЧМ-2022 Италия – Швейцария начался в 21:45 по киевскому времени. Телетрансляция проходит по каналу "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
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