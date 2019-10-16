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Италия повторила рекорд сборной, установленный 81 год назад

10:21 73 Читати українською
Италия повторила рекорд сборной, установленный 81 год назад
Сборная Италии в матче против Лихтенштейна / Getty Images

Национальная сборная Италии повторила невероятное достижение, которое держалось более восьмидесяти лет и уже в ближайшее время сможет его превзойти.

 

Матчем против сборной Лихтенштейна Италия повторила триумф, державшийся почти 81 год, сообщает Opta. "Скуадра адзурра" под руководством Роберто Манчини, выиграла 9 матчей подряд.

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Последний раз подобное случалось более восьмидесяти лет назад, в сезоне-1938. Сборную тогда тренировал легендарный Витторио Поццо, который дважды (1934 и 1938 гг.) приводил Италию к победе на чемпионате мира. Это до сих пор остается рекордом среди главных тренеров. К слову, в 1936 году Поццо выиграл со сборной золото на Олимпиаде в Берлине.

Напомним, в последнем матче отбора Евро-2020 Италия на выезде уничтожила Лихтенштейн со счетом 5:0. После восьми туров сборная Италии уверенно занимает первое место в группе с 24 очками. За ней следуют Финляндия – 15 очков, Босния и Армения – по 10 очков. Лихтенштейн замыкает турнирную таблицу с активом в 2 пункта.

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Евро-2020 Роберто Манчини Роберто Манчини Лихтенштейн Лихтенштейн Лихтенштейн - Италия Италия Италия
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