Відбулись чергові матчі у рамках кваліфікації до Чемпіонату світу-2022. Читайте звіт про поєдинки на "Футбол 24".

Кваліфікація до ЧС-2022, 4-й тур

Група I

Андорра – Сан-Маріно – 2:0

Голи: Валес, 18, 24

Польща – Албанія – 4:1

Голи: Лєвандовскі, 12, Букша, 44, Крихов'як, 54, Лінетті, 89 – Чікалеші, 25

Група J

Ісландія – Румунія – 0:2

Голи: Ман, 47, Станчу, 83

Ліхтенштейн – Німеччина – 0:2

Голи: Вернер, 41, Сане, 77

Північна Македонія – Вірменія – 0:0

Бундестім завітала у гості до Ліхтенштейну. Підопічні Фліка мали тотальну перевагу, але вийшли вперед лише наприкінці першого тайму – Мусіала у своєму дебютному матчі асистував Вернеру. Німеччина продовжувала володіти ініціативою, але втілити її у забиті м'ячі вдалось лише Сане на 77 хвилині. Фатальна нереалізація, яка стала серйозною проблемою України у матчі з Казахстаном, не завадила німцям обіграти аутсайдера – Ліхтенштейн завдав лише один удар повз ворота за весь матч.

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Вірменія залишилась сенсаційним лідером групи J (де також виступає Німеччина), розписавши нульову нічию з Північною Македонією. Команди немало пробивали по воротах, проте точність завадила забити бодай гол. А Ісландія після нещодавнього гучного скандалу програла Румунії – Ман та Станчу принесли перемогу румунам на виїзді.

У групі I Польща наблизилась до Англії, розгромивши вдома Албанію. Рахунок відкрив Лєвандовскі, але Чікалеші досить швидко вирівняв становище. Букша до перерви знову вивів поляків вперед. Крихов'як з передачі Лєвандовскі збільшив перевагу, а Лінетті поставив крапку в зустрічі. Андорра ж у битві аутсайдерів переграла Сан-Маріно – дубль Валеса вирішив долю зустрічі.

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