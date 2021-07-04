"Ми тепло ставимося один одного і сповнені ентузіазму. Ми майже як брати. Це завдяки тренеру, який повернув Італію на високий рівень.

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Мені дуже шкода Спінаццолу, він грав неймовірно, для нас він був фундаментальним гравцем. Повторюю, ми як брати, і втратити одного, хоча і в метафоричному сенсі, недобре. Ми будемо сумувати за ним, але тепер йому просто потрібно думати про одужання, ми постараємося подарувати йому велику радість.

З Іспанією буде дуже складний матч. У нас схожі тактичні схеми, але ми динамічніші. Ми міняємося позиціями, ролями в атаці і нападі. У нас схожа футбольна ідеологія: ми намагаємося контролювати м'яч, чинити високий пресинг, домінувати. Але гра на полі при цьому може розвиватися по-різному", – цитує К'єзу Sky Sport Italia.

Нагадаємо, збірні Італії та Іспанії зустрінуться у першому півфіналі чемпіонату Європи. Стартовий свисток на лондонському Вемблі пролунає 6 липня о 22:00.

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