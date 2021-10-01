До складу "Скуадри адзурри" викликали 23 гравців, повідомляє офіційний твіттер Федерації футболу Італії.

Луїс Енріке назвав список гравців збірної Іспанії на фінал 4-х Ліги націй – 17-річний дебютант з Барселони, ігнор Реала

Голкіпери: Доннарумма, Мерет, Сірігу.

Захисники: Ачербі, Бастоні, Бонуччі, К'єлліні, Ді Лоренцо, Емерсон, Толой.

Півзахисники: Барелла, Крістанте, Жоржінью, Локателлі, Пеллегріні, Пессіна, Верратті.

Нападники: Берарді, Бернардескі, К'єза, Іммобіле, Інсіньє, Распадорі.

До слова, вже 6 жовтня тріумфатор Євро-2020 зустрінеться у плей-оф Ліги націй з Іспанією. Переможець зіграє у фіналі проти Бельгії або Франції. Додамо, що ці збірні пропустять жовтневі матчі відбору до чемпіонату світу-2022.

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