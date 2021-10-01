Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини определился с составом чемпионов Европы, который поборется за победу в Лиге наций.

В состав "Скуадры адзурры" вызвали 23 игроков, сообщает официальный твиттер Федерации футбола Италии.

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Голкиперы: Доннарумма, Мерет, Сиригу.

Защитники: Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон, Толой.

Полузащитники: Барелла, Кристанте, Жоржинью, Локателли, Пеллегрини, Пессина, Верратти.

Нападающие: Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Распадори.

К слову, уже 6 октября триумфатор Евро-2020 встретится в плей-офф Лиги наций с Испанией. Победитель сыграет в финале против Бельгии или Франции. Добавим, что эти сборные пропустят октябрьские матчи отбора к чемпионату мира-2022.

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