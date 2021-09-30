Головною несподіванкою є присутність у списку 17-річного півзахисника Барселони Гаві, який зіграв лише 6 офіційних матчів за першу команду "блаугранас". Натомість до заявки із 23-х футболістів знову не потрапив жоден гравець мадридського Реала, повідомляє офіційний Twitter збірної Іспанії.

Іспанія залишилась без своєї зірки на фінальний етап Ліги націй

Воротарі: Де Хеа, Сімон, Санчес.

Захисники: Аспілікуета, Порро, Гарсія, Ляпорт, Мартінес, Пау Торрес, Регілон, Алонсо.

Півзахисники: Родрі, Бускетс, Педрі, Меріно, Коке, Гаві.

Форварди: Оярсабаль, Сарабія, Ферран Торрес, Форналс, Єремі Піно, Маркос Льоренте.

"Фурія Роха" пропускає найближчі тури відбору на ЧС-2022 через участь у фіналі 4-х Ліги націй. У півфіналі суперником Іспанії стане Італія (6 жовтня). В іншому півфіналі зустрінуться Бельгія та Франція. Матч за 3 місце і фінал будуть зіграні 10 жовтня.

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