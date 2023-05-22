"Скуадра Адзурра" та "синьо-жовті" визначились зі стадіоном, на якому зіграють за право потрапляння на чемпіонат Європи.

Зустріч 6-го туру відбору до Євро-2024 між збірними Італії та України пройде на стадіоні Сан-Сіро у Мілані, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Один із ключових поєдинків кваліфікації відбудеться 12 вересня о 21:45.

Нагадаємо, "синьо-жовті" у відбірковому етапі наразі провели один матч, програвши збірній Англії з рахунком 0:2. Італійці натомість зіграли два поєдинки: поступились підопічним Гарета Саутгейта (1:2) та розгромили Мальту (3:0).

У червні збірна України проведе три поєдинки: після товариського матчу з Німеччиною позмагається з Північною Македонією (16 червня) та Мальтою (19 червня) у відборі на Євро. 9 вересня українці зіграють з Англією.

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