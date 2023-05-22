"Скуадра Адзурра" и "сине-желтые" определились со стадионом, на котором сыграют за право попадания на чемпионат Европы.

Встреча 6-го тура отбора к Евро-2024 между сборными Италии и Украины пройдет на стадионе Сан-Сиро в Милане, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Один из ключевых поединков квалификации состоится 12 сентября в 21:45.

Напомним, "сине-желтые" в отборочном этапе пока провели один матч, проиграв сборной Англии со счетом 0:2. Итальянцы, в свою очередь, сыграли две игры: уступили подопечным Гарета Саутгейта (1:2) и разгромили Мальту (3:0).

К слову, в июне сборная Украины проведет три поединка: после товарищеского матча с Германией поборется с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня) в рамках отбора на Евро. 9 сентября украинцы сыграют с Англией.

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