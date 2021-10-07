"Зрозуміло, що Іспанія добре тримає м'яч, але прикро програвати ось так, вдесятьох. Перша половина легко могла завершитись з рахунком 1:1. Ми допустили помилку, яку не повинні собі дозволяти на такому рівні. Якщо чесно, я не бачив момент зі другою жовтою карткою Бонуччі, але справа не в цьому. Лео не повинен був отримати попередження ні в тому, ні в іншому випадку.

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Ми добре виступили, граючи вдесятьох: змогли забити гол і не пропустили. Нам потрібні були свіжі ноги, і це допомогло, коли залишилося 10 гравців. Я думаю, що, незважаючи на поразку, ця гра додасть нам сил", – цитує Манчіні Football Italia.

Нагадаємо, за трофей у фіналі Ліги націй збірна Іспанії боротиметься з переможцем пари Бельгія – Франція.

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