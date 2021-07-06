Починаючи з півфінальної стадії, усі матчі Євро-2020 відбудуться у Лондоні на легендарному Вемблі. Старт кожної гри запланований о 22:00. Дивитися матч Італія – Іспанія можна було на платформах oll.tv і MEGOGO за підпискою. Пряма трансляція також була доступна на каналі "Україна", а також у різних форматах на телеканалах "Футбол". Текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

Італія у серії пенальті обіграла Іспанію і стала першим фіналістом Євро-2020 – Мората рятував і поховав "Ла Роху"

Історія протистояння цих команда налічує майже чотири десятки зустрічей, у яких на дві перемоги більше у Іспанії. Однак, якщо говорити виключно про чемпіонати Європи, то тут спостерігаємо паритет. В рамках турніру команди зустрічалися шість разів, здобувши по дві перемоги та двічі зігравши внічию. Успішнішою була "Фурія Роха", яка вибила "Скуадру" з чвертьфіналу в 2008 році (щоправда, лишень по пенальті) та громила її у фіналі-2012, водночас у Італії є лишень звитяга в групі на Євро-1988 та перемога в 1/8 фіналу на Євро-2016.

Перед матчем у обох тренерів було по одній кадровій проблемі. Роберто Манчіні очікувано замість травмованого Леандро Спінаццоли випустив Емерсона. Луїс Енріке місце Пабло Сарабії довірив Дані Ольмо, але не обмежився лише цією перестановкою. Сенсаційно у стартовому складі опинився Мікель Оярсабаль – Альваро Мората залишився у запасі.

Італія – Іспанія: стартові склади на матч 1/2 фіналу Євро-2020:

Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон – Барелла, Жоржінью, Верратті – К'єза, Іммобіле, Інсіньє

Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Гарсія, Ляпорт, Альба – Коке, Бускетс, Педрі – Торрес, Оярсабаль, Ольмо

OFICIAL | ¡¡TENEMOS LA ALINEACIÓN INICIAL PARA LAS SEMIS!!



Estos son los once jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para este derbi mediterráneo por un billete en la final de la #EURO2020.



¿ESTÁIS LISTOS, AFICIÓN? ¡¡VAMOOOOOS!!



#ITA - #ESP #SomosEspaña pic.twitter.com/Oi4dyDPdvv — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

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