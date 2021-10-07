Захисник збірної Італії взяв провину на себе за поразку у Лізі націй від Іспанії (1:2).

"Я розлючений навіть більше, ніж ви – і в першу чергу на себе. Я прошу вибачення за це. Але ця збірна Італії піднімається і буде ще сильнішою", – написав Бонуччі в Instagram.

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Леонардо примудрився залишити свою команду у меншості ще у першому таймі, отримавши дві жовті картки за 12 хвилин. У підсумку, італійці програли (1:2) та пропустили збірну Іспанії до фіналу, де вона зустрінеться з переможцем пари Бельгія – Франція.

Нагадаємо, іспанцями вдалось перервати безпрограшну рекордну серію італійців, яка налічувала 37 матчів.

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