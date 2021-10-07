Защитник сборной Италии взял вину на себя за поражение в Лиге наций от Испании (1:2).

"Я в ярости даже больше, чем вы – и в первую очередь на себя. Я прошу прощения за это. Но эта сборная Италии поднимается и будет еще сильнее", – написал Бонуччи в Instagram.

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Леонардо умудрился оставить свою команду в меньшинстве еще в первом тайме, получив две желтые карточки за 12 минут. В итоге, итальянцы проиграли (1:2) и пропустили сборную Испании к финалу, где она встретится с победителем пары Бельгия – Франция.

Напомним, испанцами удалось прервать беспроигрышную рекордную серию итальянцев, которая насчитывала 37 матчей.

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