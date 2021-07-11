"55 років тому мені пощастило вручити кубок чемпіонату світу Боббі Муру і побачити, що означає для гравців, тренера і персоналу вийти у фінал престижного міжнародного турніру і виграти його.

Італія – Англія: передматчева прес-конференція Манчіні – про перевагу суперника, фанатів та змарнований шанс молодості

Я хочу привітати від себе і моєї сім'ї всіх вас з виходом у фінал чемпіонату Європи і побажати всього найкращого з надією, що історія зафіксує не тільки ваш успіх, а й дух, відданість і гордість, які ви проявили", – йдеться у листі королеви.

Нагадаємо, Англія ставала тріумфатором ЧС-1966, який відбувався у Великобританії.

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