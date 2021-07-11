Італія – Англія: Єлизавета II надіслала надихаючого листа команді Саутгейта
Королева Великої Британії Єлизавета II зізналась, що слідкує за успіхами англійців на континентальній першості.
"55 років тому мені пощастило вручити кубок чемпіонату світу Боббі Муру і побачити, що означає для гравців, тренера і персоналу вийти у фінал престижного міжнародного турніру і виграти його.
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Я хочу привітати від себе і моєї сім'ї всіх вас з виходом у фінал чемпіонату Європи і побажати всього найкращого з надією, що історія зафіксує не тільки ваш успіх, а й дух, відданість і гордість, які ви проявили", – йдеться у листі королеви.
Нагадаємо, Англія ставала тріумфатором ЧС-1966, який відбувався у Великобританії.
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